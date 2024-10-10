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Указ подписали, все. Российских пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с октября

Новое законодательное изменение в 2024 году пре...

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Новое законодательное изменение в 2024 году предоставило пенсионерам в России уникальную возможность получить налоговые вычеты, даже если они не работают.

Эта льгота обычно предназначена для трудоустроенных граждан, но теперь доступна и пожилым людям через их трудоспособных близких. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила, как это работает и какие шаги необходимо предпринять для оформления вычета.

Новый указ о налоговых вычетах для пенсионеров

Согласно новому указу, пенсионеры, которые не работают, могут получить вычеты за медицинские услуги и лекарства, если эти расходы были понесены их работающими родственниками. «Хотя пенсионеры не могут претендовать на вычет напрямую из-за отсутствия трудоспособности, их дети или супруги могут это сделать, подав соответствующие документы в налоговую службу», — подчеркнула Киреева.

Как оформить налоговый вычет через родственников

Чтобы воспользоваться этой возможностью, родственники пенсионера должны сохранять все чеки на медицинские услуги и лекарства, приобретенные для пенсионера в течение года. Важно подать все документы в налоговую службу до конца года, так как неиспользованные суммы не переносятся на следующий год. Максимальная сумма возмещения установлена в размере 15 600 рублей, однако для дорогостоящего лечения ограничений нет.

Подготовка документов для налоговой службы

Документы, подтверждающие расходы, можно подать начиная с 29 сентября, как в офисе налоговой службы, так и онлайн. Это упрощает процесс и делает его более доступным для занятых родственников, которые заботятся о своих пожилых близких.

Важность своевременного оформления вычета

Киреева подчеркивает, что своевременное оформление вычета крайне важно для гарантии получения положенных льгот. «Не стоит откладывать этот процесс, так как затягивание может привести к потере возможности получить финансовую помощь», — говорит эксперт.

Это нововведение является значительным шагом в поддержке пенсионеров в России, предоставляя им через их близких реальную возможность сократить расходы на медицинские нужды. Пенсионеры и их семьи теперь имеют больше возможностей для финансовой поддержки благодаря изменениям в налоговом законодательстве.

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