Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз в октябре

Новые регуляции для пенсионеров в России могут принести неожиданные выгоды, согласно недавним объявлениям от экспертов в области пенсионного планирования.

Одной из таких экспертов является Анастасия Киреева, которая поделилась информацией о возможностях для пенсионеров, получить дополнительные налоговые льготы.

По словам Киреевой, даже пенсионеры, не имеющие официального дохода, теперь могут претендовать на налоговые вычеты, если за них были произведены медицинские или другие связанные с уходом расходы. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые расширили круг лиц, имеющих право на подобные вычеты.

Важным условием для получения вычета является факт поддержки пенсионера его трудоспособными родственниками, такими как дети или супруги, которые и смогут получить вычеты. Они должны сохранять все чеки и документы, подтверждающие расходы, и предоставлять их в налоговую службу для получения компенсации. Максимальная сумма, которую можно возместить за год, составляет 15 600 рублей, хотя при значительных расходах на лечение этот лимит может быть увеличен.

Киреева также подчеркнула необходимость оперативного оформления таких вычетов в рамках текущего налогового периода, поскольку неиспользованные средства не переносятся на следующий год. Для удобства, документы можно подать в электронной форме начиная с 29 сентября.

Эти изменения предоставляют значительную поддержку пенсионерам и их семьям, облегчая финансовое бремя и позволяя пожилым людям получать необходимую помощь без дополнительных затрат.