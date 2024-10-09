Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с октября 2024 года

В последнее время в России вступил в силу новый указ, благодаря которому пенсионеры получили возможность воспользоваться дополнительными финансовыми льготами через своих родственников.

Эксперт по пенсионным вопросам поделилась информацией о том, как эти изменения могут помочь пенсионерам и их семьям.

Налоговый вычет для родственников пенсионеров

По новым правилам, если пенсионеры тратят средства на медицинские услуги или лекарства, их трудоспособные родственники могут претендовать на налоговые вычеты. Эта льгота ранее была доступна только для работающих граждан, однако теперь она распространяется и на семьи пенсионеров.

«Пенсионеры самостоятельно не могут получить такой вычет из-за отсутствия официального дохода, но это возможно через их детей или супругов, которые могут включать эти расходы в свою налоговую декларацию», - объясняет эксперт.

Процесс оформления налогового вычета

Для получения вычета родственникам необходимо собрать и сохранить чеки и другие подтверждающие документы, связанные с расходами на медицинские нужды пенсионера. Эти документы подаются в налоговую службу для получения возмещения, которое может достигать до 15 600 рублей в год. Если затраты на лечение высоки, лимиты на возмещение могут быть сняты.

Сроки и подача документов

Эксперт подчеркивает, что важно не упустить крайний срок для подачи налоговой декларации, чтобы иметь возможность воспользоваться вычетом за текущий год. Начиная с 29 сентября, документы можно подавать как лично, так и онлайн, что упрощает процесс для многих семей.

Практическое значение нововведений

Эти изменения в законодательстве предоставляют значительную поддержку пенсионерам, позволяя их семьям компенсировать часть затрат на здоровье. Введение такой меры улучшает общую финансовую стабильность и благосостояние пожилых людей, что особенно важно в условиях современной экономики.

Таким образом, благодаря новым правилам, пенсионеры и их родственники получают дополнительные возможности для снижения налоговой нагрузки и поддержки в области здравоохранения. Это нововведение является значительным шагом в расширении социальной поддержки и помощи пожилым гражданам России.

