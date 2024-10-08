Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с начала октября

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Пенсионеры в России могут рассчитывать на новый...

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Пенсионеры в России могут рассчитывать на новый источник финансовой поддержки благодаря недавно введённому правительственному указу.

Теперь родственники пенсионеров, имеющие стабильный доход, могут воспользоваться налоговыми вычетами за расходы, связанные с медицинскими услугами и лекарствами, приобретёнными для пожилых членов семьи. Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, объяснила механизм работы новых вычетов.

Принцип работы нового налогового вычета

До последнего времени только официально трудоустроенные граждане могли получать налоговые вычеты за медицинские услуги. Теперь же эту возможность могут использовать и те, кто напрямую не занят в экономике, но имеет родственников, готовых взять на себя заботу о их здоровье. Этот шаг направлен на улучшение жизни пенсионеров, которые нуждаются в постоянном медицинском уходе, и предоставляет финансовое облегчение их семьям.

Как можно получить вычет?

Для получения налогового вычета родственники должны собрать и предоставить в налоговую службу чеки о покупке лекарств и оплате медицинских услуг для пенсионера. Максимально возможная сумма для возмещения в рамках года составляет 15,6 тысячи рублей. В случаях, когда медицинские расходы превышают эту сумму, предусмотрены дополнительные условия без ограничений по стоимости.

Важность своевременного оформления

Киреева подчеркивает, что для использования налогового вычета крайне важно вовремя оформить все необходимые документы. На практике это означает, что родственникам нужно подать все чеки и другие подтверждающие документы в налоговую до конца календарного года, в котором были произведены расходы. Начиная с 29 сентября документы можно подавать онлайн, что делает процесс удобнее и доступнее.

Какие преимущества дает новая мера?

Эта мера предоставляет не только финансовую поддержку пенсионерам, но и значительно облегчает бремя их родственников, делая уход за пожилыми членами семьи менее обременительным. Введение налогового вычета становится значимым шагом в направлении укрепления социальной поддержки пенсионеров, повышения их качества жизни и укрепления семейных уз.

Этот новый подход к социальной поддержке пенсионеров подчёркивает стремление государства к улучшению условий жизни уязвимых слоёв населения, предоставляя дополнительные финансовые ресурсы тем, кто их наиболее нуждается.

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