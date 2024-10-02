Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с 1 октября

Недавно в России был введён новый указ, который расширяет финансовые возможности для пенсионеров, не имеющих постоянного заработка.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась информацией о том, что теперь неработающие пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в виде налоговых вычетов за счет их трудоспособных родственников. Каковы особенности этой новой системы поддержки?

Новые правила получения налоговых вычетов для пенсионеров

В России традиционно налоговые вычеты могли получать только те, кто официально трудоустроен. Однако, с введением нового указа, возможность возврата части затрат на медицинские услуги и лекарства распространяется теперь и на неработающих пенсионеров. Это касается случаев, когда за медицинские расходы пенсионера платили его трудоспособные близкие — такие как дети или супруги.

Киреева уточнила, что пенсионеры сами не могут претендовать на вычеты, поскольку не имеют трудоустройства. Но их родственники, оплатившие лечение или покупку медикаментов, могут получить налоговое возмещение. Это становится возможным после предъявления соответствующих документов и чеков в налоговую службу.

Процедура получения вычета

Для оформления налогового вычета родственники должны сохранить все доказательства покупок и оплаты медицинских услуг. Налоговый вычет может достигать 13% от затраченной суммы, причём максимальный размер вычета за год составляет 15 600 рублей, хотя при более дорогостоящем лечении этот лимит может быть снят.

Важно помнить, что вычет необходимо оформить в течение того же календарного года, в котором были сделаны расходы. Если документы будут поданы позже, то возмещение за прошлые периоды не будет возможным.

Советы по подаче документов

Анастасия Киреева отметила, что начиная с 29 сентября подача документов для получения налогового вычета доступна онлайн, что значительно упрощает процесс для всех участников. Такая мера сделает возможность получения налогового вычета доступнее для многих российских семей, облегчая жизнь пенсионеров и их близких.

Значение изменений в законодательстве

Эти изменения в законодательстве предоставляют значительную поддержку пенсионерам, у которых нет собственного заработка. Возможность использования налоговых вычетов для возмещения расходов на здоровье через близких родственников — это шаг к обеспечению более высокого уровня жизни для старшего поколения. Это нововведение позволяет сделать систему социальной поддержки более гибкой и ориентированной на нужды наиболее уязвимых категорий граждан.

В заключение, новые правила по налоговым вычетам для пенсионеров через их родственников открывают перед многими семьями новые финансовые возможности. Это помогает снизить финансовую нагрузку на семьи и предоставляет дополнительные ресурсы для ухода за пожилыми, укрепляя социальную защиту населения.