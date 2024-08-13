Указ на месте: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с августа

С 1 августа 2024 года в России вступают в силу новые меры поддержки пенсионеров, направленные на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Ключевое изменение:пожилые граждане освобождаются от оплаты коммунальных услуг, если их качество не соответствует установленным нормам.

Это касается:

Отопления: если температура в квартире продолжительное время ниже установленной нормы, пенсионер имеет право не платить за отопление.

Горячего водоснабжения: если качество горячей воды не соответствует санитарным требованиям, оплачивать услугу также не придется.

Важно: для подтверждения факта нарушения достаточно предоставить фото- или видеофиксацию проблемы.

Дополнительная защита:

Верховный суд РФ постановил, что в случае некачественного предоставления коммунальных услуг, пенсионеры вправе требовать компенсацию в размере 50% от ее стоимости.

Значение нововведений:

Усиление правовой защиты пенсионеров: пожилые люди получают действенный механизм борьбы за свои права в сфере ЖКХ.

Повышение ответственности поставщиков услуг: новые правила стимулируют компании улучшать качество оказываемых услуг.

Создание комфортных условий для жизни пенсионеров: государство демонстрирует заботу о старшем поколении, обеспечивая достойные условия проживания.

Внедрение новых льгот – важный шаг на пути к созданию справедливой и социально-ориентированной системы ЖКХ, где права и интересы граждан, особенно старшего поколения, находятся под надежной защитой.