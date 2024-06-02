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Указ готов: что ждет неработающих пенсионеров с 1 июня

С приходом лета российских пенсионеров ждут приятные и не очень новости. В июне 2024 года вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве, которые коснутся как региональных льгот, так и федеральных выплат.

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С приходом лета российских пенсионеров ждут приятные и не очень новости. В июне 2024 года вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве, которые коснутся как региональных льгот, так и федеральных выплат.

Регионы не отстают:

Так, например, в Краснодарском крае с 1 июня пересчитают стоимость льготных проездных для пенсионеров, предпенсионеров, ветеранов труда и других льготных категорий граждан. Как рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, стоимость проезда будет зависеть от вида транспорта и составит от 380 до 770 рублей.

Что по федеральным выплатам?

На федеральном уровне пенсионеров ждут изменения в фиксированной части пенсии:

80-летние пенсионеры: В июне им будет начислена прибавка к фиксированной выплате в размере 8134,88 рубля.
Инвалиды I группы: Лица, которым установят I группу инвалидности в мае, также получат аналогичную прибавку. Важный нюанс: если инвалид I группы уже отметил 80-летие, повторно прибавка начисляться не будет.
Вернувшиеся на пенсию: Пенсионеры, уволившиеся с работы, в июне получат проиндексированные выплаты. Напомним, что работающие пенсионеры были лишены индексации в январе, поэтому при увольнении им будет произведен перерасчет. Важно: при новом трудоустройстве размер пенсии фиксируется и перестает индексироваться.

Праздничные выплаты ветеранам:

Не стоит забывать и о единовременных выплатах ко Дню Победы. В апреле Социальный фонд России перечислил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей. Средства поступили на счета ветеранов автоматически, вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.

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