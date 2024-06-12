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Угроза торнадо и смерчей: синоптики предупреждают жителей Центральной России

В начале июня в ряде центральных регионов России ожидается повышенный риск возникновения торнадо.

tdk-ug.ru

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В начале июня в ряде центральных регионов России ожидается повышенный риск возникновения торнадо.

По словам эксперта по прогнозам погоды, вероятность формирования смерчей достигает 20–30%. Такие прогнозы связаны с конфронтированием горячих воздушных масс и прохладных потоков с северо-запада, что ведет к возникновению волновых циклонов и формированию обширных кучево-дождевых облаков.

Эта погодная ситуация способствует возникновению сильных дождей, гроз и порывистого ветра, создавая условия для развития торнадо. Такое явление является довольно редким для Центральной России, однако текущие метеорологические условия увеличивают шансы на его появление. Высокие температуры и влажность воздуха также способствуют активному росту кучево-дождевых облаков, что усиливает вероятность формирования смерчей.

Жителям угрожаемых регионов настоятельно рекомендуется следить за обновлениями от метеорологических служб и предпринимать меры по защите собственности, а также готовиться к возможным перебоям в электроснабжении. В Ярославле ожидается переменная облачность с температурой воздуха от +23 до +25 градусов Цельсия. 11 июня прогнозируется облачная погода с сильным дождем и вероятными грозами, температура ночью составит +15...+17 градусов, днем — +20...+22 градуса при умеренном юго-западном ветре.

Подобные мощные природные явления, ранее наблюдавшиеся на границе Челябинской области и Башкирии, подчеркивают необходимость внимательности и осторожности в данных метеорологических условиях, как сообщает источник 76.ru.

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