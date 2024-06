Угроза торнадо и смерчей: синоптики предупредили жителей Центральной России

Между 10 и 13 июня в ряде центральных регионов России, включая Костромскую, Ярославскую, Московскую и Брянскую области, прогнозируется увеличенная вероятность возникновения торнадо.

Эксперт по прогнозам погоды Александр Шувалов из центра «МЕТЕО» сообщил, что шансы на появление смерчей оцениваются в 20–30% из-за встречи горячих воздушных масс с более прохладными воздушными потоками с северо-запада. Это столкновение ведет к созданию волновых циклонов и образованию обширных кучево-дождевых облаков, что может привести к сильным дождям, грозам и порывистым ветрам.

Такие условия могут спровоцировать возникновение торнадо, что довольно необычно для Центральной России, но данная погодная конфигурация создает предпосылки для их формирования. Важные факторы, такие как высокие температуры и насыщенность воздуха водяным паром, способствуют росту мощных кучево-дождевых облаков, увеличивая вероятность смерчей.

Жителям регионов, подверженных риску, рекомендуется оставаться на связи с метеорологическими службами и принимать меры безопасности для защиты собственности и подготовки к возможным перебоям в электроснабжении.

В Ярославле ожидают переменную облачность с температурой между +23 и +25 C. 11 июня прогнозируют переменную облачность, сильный дождь и потенциальные грозы при ночной температуре +15...+17 C и дневной +20...+22 C, при умеренном юго-западном ветре.

Напомним, что недавно подобное мощное природное явление, сопровождаемое крупным градом, произошло на границе Челябинской области и Башкирии, что подчеркивает необходимость соблюдения осторожности при таких условиях, сообщает 76.ru.