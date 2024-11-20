Угроза стагфляции: Российскую Федерацию захлестнет новая волна кризиса

Недавний анализ экспертов макроэкономического центра выделяет опасности, которые несет суровая денежно-кредитная политика Центробанка России.

Эксперты указывают на возможное столкновение российской экономики со стагфляцией, состоянием, при котором спад экономической активности сопровождается ускорением инфляции.

Основные моменты исследования

Прогноз стагфляции: в докладе предсказывается, что жесткая политика Центробанка может привести к стагфляции, где замедление экономического роста будет сочетаться с повышением уровня цен.

Сценарий «шока со спадом производства»: аналитики предупреждают о высокой вероятности корпоративных банкротств и неплатежей в результате текущей политики.

Ограниченная эффективность политики ЦБ: увеличение ключевой ставки, по мнению экспертов, не остановит инфляцию из-за роста квазипроцентных платежей и других конъюнктурных факторов.

Рекомендации по ключевой ставке

Аналитики ЦМАКП советуют, чтобы к середине 2025 года ключевая ставка была снижена до 15-16%, чтобы стабилизировать экономику и предотвратить дальнейший экономический спад.

Влияние на промышленность и кредитование

Промышленные предприятия под давлением: отчет подчеркивает, что значительная часть предприятий обрабатывающей промышленности сталкивается с высокими процентными ставками, что угрожает их финансовой стабильности и может привести к увеличению дефолтов.

Рост неплатежей: анализ также указывает на увеличение случаев неплатежей среди компаний, что усиливает риски для экономической стабильности.

Согласно ЦМАКП, текущая финансовая стратегия Центробанка России несет риски углубления экономического спада и стимулирования инфляции. Эксперты призывают к пересмотру подходов и применению более сбалансированных мер, способных поддержать экономическое восстановление и избежать стагфляции.