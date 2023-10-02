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· Алина Алмакаева

Удача прольется дождем: каким трем знакам эта неделя обещает одни плюсы

Удача прольется дождем: каким трем знакам эта неделя обещает одни плюсы

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Гороскоп со 2 по 8 октября для знаков зодиака:

Лев
Эта неделя будет напряженной для некоторых знаков Зодиака, но не для Льва. Звезды обещают ему удачу и положительные эмоции. Важно запланировать как можно больше встреч и переговоров, так как они будут очень успешными. Время проведенное на культурных мероприятиях, таких как концерты и спектакли, принесет максимум удовольствия. Необязательно ждать выходных, так как любой день недели подходит для таких развлечений. В выходные вас ожидает приятный сюрприз от близких.

Весы
Понедельник может быть несколько эмоциональным, но не стоит принимать его очень близко к сердцу, так как ничего серьезного не должно произойти. Похоже, что эта неделя будет очень позитивной для Весов. Гостящие в вашем знаке Солнце и Марс будут давать вам энергию и предприимчивость. Лучший день недели будет четверг, но и остальные дни также будут неплохими.

Стрелец
Пятница станет самым успешным и продуктивным днем недели для Стрельца. Однако, в целом неделя будет удачной для вас. Ваши текущие проекты будут успешно развиваться, хотя больших свершений не ожидается. Пятница также будет хороша для покупок и начала путешествий. Если вы планируете поездку, то этот день подойдет для ее начала.

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