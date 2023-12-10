Удача будет преследовать: звезды гарантировали везение этому знаку зодиака всю неделю

Астрологические эксперты определили знак зодиака, под покровительством которого находятся его представители в течение всей ближайшей недели. Вопреки всем преградам, те, кто родился под этим символом, будут переживать гладкое развитие событий. Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря.

Овнам удастся насладиться безудержной благополучностью по всем аспектам и сферам жизни. Вы будете испытывать чувство уверенности и энергичности, а также обладать способностью решать любые, даже самые сложные, проблемы. Не страшитесь взять на себя ответственность и проявить инициативу. Самое главное, во вторник и среду следите за эмоциями, чтобы избежать втягивания себя в конфликты.

В остальные дни вас ожидает аромат успеха и благополучия.