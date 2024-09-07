Учителя в тихом ужасе: в сентябре в российских школах вводят новый предмет

В рамках обновления учебных планов, российские школьники будут изучать новый предмет «Труд (технология)», заменивший традиционный курс «Технология». Это изменение вступило в силу уже в текущем году и направлено на улучшение подготовки учащихся к жизни в современном обществе.

Программа для 1-4 классов

В начальной школе, с первого по четвертый класс, запланировано 135 часов в году по новому предмету. Занятия будут проходить еженедельно и включать разные модули, такие как обработка материалов, конструирование, информационные технологии и моделирование. Дети будут обучаться работе с различными материалами и инструментами, что позволит развить у них как творческие, так и рабочие навыки.

Расширенное изучение в средней школе

С пятого по девятый класс объем уроков увеличивается до 272 часов. Обучение подразумевает обязательные модули, такие как производственные технологии, пищевые технологии, компьютерная графика и черчение, робототехника, а также 3D-моделирование. Также предусмотрена возможность выбора дополнительных модулей, что позволяет углубить знания в специфических областях.

Современные технологии в курсе

Программа акцентирует внимание на новейших технологиях, включая робототехнику и беспилотные летательные аппараты, подчеркивая актуальность и практическую направленность обучения.

Это обновление программы является частью стратегии российских образовательных властей по адаптации школьного обучения к требованиям современного динамично изменяющегося мира, направлено на формирование у учащихся необходимых практических навыков и компетенций.