Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Ученые выяснили, люди с какой группой крови самые внеземные

Исследование, проведенное специалистами, демонстрирует, что у людей с определенной группой крови выявляются уникальные особенности, придающие им привлекательность.

Подписаться в Telegram

Исследование, проведенное специалистами, демонстрирует, что у людей с определенной группой крови выявляются уникальные особенности, придающие им привлекательность.

Люди с первой группой крови считаются обаятельными и притягательными, обладают высокой сексуальной активностью. Представители второй группы крови характеризуются харизмой, многообразными талантами и высокой производительностью. У людей с третьей группой крови отмечается трудолюбие, нежность и чувствительность. Обладатели четвертой группы крови выделяются романтичностью и стремлением к достижению целей.

Также изучение обнаружило связь между группой крови и индивидуальными особенностями. Люди с четвертой группой крови проявляют сильное стремление к достижению целей и накоплению богатства. Носители третьей группы крови считаются финансово успешными, а у людей с четвертой группой крови повышены шансы на долгую жизнь благодаря устойчивому иммунитету.

По результатам исследования, 92% людей с четвертой группой крови обладают сильным иммунитетом, 91% обладателей третьей группы крови реагируют остро на вирусы, а у 80% людей с первой группой крови успешно противостоят заболеваниям. Носители второй группы крови показали наименьший уровень иммунитета - лишь 40%.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

плесень убрать заказ

Лонгриды

день назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Новости Татарстана

2 дня назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

перевозка каркасного дома в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Казани

17 часов назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

Новости Татарстана

15 часов назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА
Лонгриды
6 часов назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Новости Татарстана

5 часов назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

9 часов назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта
«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов
Новости Татарстана
3 часа назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Новости Казани

11 часов назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Новости Казани

13 часов назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Новости Казани

14 часов назад

На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни