Ученые выяснили, люди с какой группой крови самые внеземные

Исследование, проведенное специалистами, демонстрирует, что у людей с определенной группой крови выявляются уникальные особенности, придающие им привлекательность.

Люди с первой группой крови считаются обаятельными и притягательными, обладают высокой сексуальной активностью. Представители второй группы крови характеризуются харизмой, многообразными талантами и высокой производительностью. У людей с третьей группой крови отмечается трудолюбие, нежность и чувствительность. Обладатели четвертой группы крови выделяются романтичностью и стремлением к достижению целей.

Также изучение обнаружило связь между группой крови и индивидуальными особенностями. Люди с четвертой группой крови проявляют сильное стремление к достижению целей и накоплению богатства. Носители третьей группы крови считаются финансово успешными, а у людей с четвертой группой крови повышены шансы на долгую жизнь благодаря устойчивому иммунитету.

По результатам исследования, 92% людей с четвертой группой крови обладают сильным иммунитетом, 91% обладателей третьей группы крови реагируют остро на вирусы, а у 80% людей с первой группой крови успешно противостоят заболеваниям. Носители второй группы крови показали наименьший уровень иммунитета - лишь 40%.