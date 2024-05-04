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Ученые выяснили как снизить риск деменции: одна часть тела тесно связана со здоровьем мозга

Последние исследования всё настойчивее указывают на связь между состоянием одной из частей тела и здоровьем мозга.

sportishka.com

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Последние исследования всё настойчивее указывают на связь между состоянием полости рта и здоровьем мозга. Уход за ротовой полостью выходит на передний план в профилактике нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

В свежем эпизоде подкаста ZOE Science and Nutrition профессор Альп Кантарчи, выдающийся хирург-стоматолог и эксперт по пародонтологии, обсуждает, как базовые принципы оральной гигиены могут радикально снижать риски для здоровья. Он акцентирует внимание не только на чистке зубов, но и на важности ухода за деснами и языком, которые являются местом скопления опасных бактерий. Использование зубной нити и ополаскивателя для рта становится неотъемлемой частью ежедневного ухода.

Профессор Кантарчи подчеркивает, что одна из ключевых ролей слюны — защита от микробов. Уменьшение слюноотделения может повышать риск развития кариеса и пародонтита, так как слюна эффективно удаляет пищевые остатки и защищает зубы от бактерий. В случае возникновения проблем с слюноотделением необходима консультация со специалистом.

Бактерии из полости рта могут попадать в кровоток и достигать мозга, спровоцировав воспалительные процессы, что, по мнению учёных, может способствовать развитию деменции. Поэтому профессор Кантарчи настаивает на важности регулярных осмотров у пародонтолога, особенно при заболеваниях десен, чтобы предотвратить более серьёзные последствия для здоровья.

Исследования показывают, что систематический уход за полостью рта играет критическую роль не только в поддержании гигиены, но и в обеспечении общего здоровья и профилактике таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера. Регулярное выполнение рекомендаций по уходу за зубами и деснами может значительно улучшить качество жизни и уменьшить риск развития нейродегенеративных расстройств.

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