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Ученые выяснили как снизить риск деменции: эта часть тела тесно связана со здоровьем мозга

Ученые выяснили, что правильный уход за одной из частей тела поможет снизить риски развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

medboli.ru

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Современные исследования всё чаще подтверждают связь между состоянием десен и здоровьем мозга. Согласно последним данным, уход за полостью рта может играть ключевую роль в профилактике деменции и других серьёзных заболеваний.

В своём подкасте ZOE Science and Nutrition профессор Альп Кантарчи, известный хирург-стоматолог и пародонтолог, поделился своими знаниями о том, как простые гигиенические процедуры могут значительно уменьшить риски для здоровья.

Профессор Кантарчи указывает, что обычная чистка зубов — это лишь часть ухода за полостью рта. Важно обращать внимание на чистку десен и языка, так как на них скапливается большое количество бактерий, способных причинить вред не только зубам, но и общему состоянию организма. Помимо щётки, он рекомендует использовать зубную нить и ополаскиватель для рта, чтобы максимально уменьшить количество вредных микроорганизмов.

Одной из критических функций слюны, по словам профессора, является защита от микробов. При снижении слюноотделения увеличивается риск развития кариеса и заболеваний десен, так как слюна помогает перерабатывать пищевые остатки и защищает зубы от разрушения. Важно следить за состоянием слюноотделения и при возникновении проблем обращаться к врачу.

Профессор подчеркивает, что микроорганизмы из рта могут попадать в кровоток и мигрировать в мозг, вызывая воспалительные процессы, которые становятся одной из причин развития деменции. Важность регулярных посещений пародонтолога при заболеваниях десен не может быть переоценена, так как своевременное лечение может предотвратить множество серьёзных последствий для здоровья.

Эта информация подчёркивает важность подхода к здоровью полости рта не только как к вопросу личной гигиены, но и как к важному элементу общего здоровья. Соблюдение рекомендаций специалистов может существенно уменьшить риск развития многих заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, обеспечивая при этом лучшее качество жизни.

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