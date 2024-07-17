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Ученые сказали, для чего людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Австралийские ученые добавили новые аргументы в дебаты о влиянии алкоголя на здоровье мозга.

darminaopel.ru

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Австралийские ученые добавили новые аргументы в дебаты о влиянии алкоголя на здоровье мозга.

В их масштабном исследовании, охватившем более 25 000 людей старше 60 лет, было выявлено, что умеренное употребление пива — до литра в день — может снизить риск развития деменции на 30%. Результаты уже опубликованы в научном журнале и вызвали оживленное обсуждение среди специалистов.

Подход с осторожностью

Тем не менее, медицинские эксперты и врачи призывают относиться к данным исследований с осторожностью и не рассматривать их как призыв к употреблению алкоголя. Они напоминают о вреде, который чрезмерное употребление алкоголя может нанести здоровью, особенно у пожилых людей:

  1. Алкоголь может разрушать клетки мозга и нарушать его функции.
  2. У пожилых людей алкоголь выводится из организма медленнее, усиливая его отрицательное воздействие.
  3. Алкоголь ухудшает усвоение необходимых мозгу витаминов и минералов.

Рекомендации исследователей

Ученые подчеркивают, что результаты исследования не должны служить основанием для рекомендаций алкоголя как средства профилактики деменции. Они указывают на необходимость индивидуального подхода и предостерегают от самолечения, основанного на обобщенных данных.

Здоровье мозга: что действительно работает

Для поддержания здоровья мозга в любом возрасте специалисты советуют придерживаться проверенных методов:

  • Ведение здорового образа жизни.
  • Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами.
  • Регулярные физические упражнения.
  • Контроль уровня стресса.
  • Проведение регулярных медицинских осмотров.

Сохранение здоровья мозга требует комплексного подхода и ответственного отношения к своему образу жизни. Важно всегда консультироваться с медицинскими специалистами перед началом любой новой программы профилактики заболеваний.ф

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