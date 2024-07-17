Ученые сказали, для чего людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день
darminaopel.ru
Австралийские ученые добавили новые аргументы в дебаты о влиянии алкоголя на здоровье мозга.
В их масштабном исследовании, охватившем более 25 000 людей старше 60 лет, было выявлено, что умеренное употребление пива — до литра в день — может снизить риск развития деменции на 30%. Результаты уже опубликованы в научном журнале и вызвали оживленное обсуждение среди специалистов.
Подход с осторожностью
Тем не менее, медицинские эксперты и врачи призывают относиться к данным исследований с осторожностью и не рассматривать их как призыв к употреблению алкоголя. Они напоминают о вреде, который чрезмерное употребление алкоголя может нанести здоровью, особенно у пожилых людей:
- Алкоголь может разрушать клетки мозга и нарушать его функции.
- У пожилых людей алкоголь выводится из организма медленнее, усиливая его отрицательное воздействие.
- Алкоголь ухудшает усвоение необходимых мозгу витаминов и минералов.
Рекомендации исследователей
Ученые подчеркивают, что результаты исследования не должны служить основанием для рекомендаций алкоголя как средства профилактики деменции. Они указывают на необходимость индивидуального подхода и предостерегают от самолечения, основанного на обобщенных данных.
Здоровье мозга: что действительно работает
Для поддержания здоровья мозга в любом возрасте специалисты советуют придерживаться проверенных методов:
- Ведение здорового образа жизни.
- Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами.
- Регулярные физические упражнения.
- Контроль уровня стресса.
- Проведение регулярных медицинских осмотров.
Сохранение здоровья мозга требует комплексного подхода и ответственного отношения к своему образу жизни. Важно всегда консультироваться с медицинскими специалистами перед началом любой новой программы профилактики заболеваний.ф
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