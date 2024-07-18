Ученые сказали, для чего людям старше 60 лет надо пить пиво каждый день

Новые данные от австралийских исследователей внесли свежий взгляд в продолжающиеся обсуждения о том, как алкоголь влияет на здоровье мозга.

Исследование, охватившее более 25 тысяч лиц в возрасте старше 60 лет, показало, что регулярное употребление пива в умеренных количествах — до одного литра в день — может уменьшить вероятность развития деменции на 30%. Эти выводы уже обнародованы в авторитетном научном издании и активно обсуждаются в медицинском сообществе.

Тем не менее, эксперты в области здравоохранения предостерегают от спешных выводов по результатам исследования. Они подчеркивают, что избыточное употребление алкоголя может привести к серьезным последствиям, особенно у пожилых людей, включая повреждение мозговых клеток, замедленное выведение алкоголя из организма и ухудшение усвоения витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы мозга.

Участники исследования настаивают на том, что их находки не следует интерпретировать как рекомендацию к употреблению алкоголя для профилактики деменции. Они акцентируют внимание на необходимости индивидуального подхода и предупреждают о рисках самолечения, опираясь на эти результаты.

Для того чтобы поддерживать здоровье мозга, медицинские специалисты рекомендуют следовать проверенным методам: вести здоровый образ жизни, придерживаться диеты, богатой витаминами и минералами, регулярно заниматься физическими упражнениями и следить за уровнем стресса. Важно также регулярно проходить медицинские осмотры и всегда консультироваться с врачом перед началом любой профилактической программы.