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Ученые рассказали, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Может ли пиво защитить от деменции? Австралийские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 25 000 людей пожилого возраста, и получили неоднозначные результаты.

blizko.by

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Может ли пиво защитить от деменции? Австралийские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 25 000 людей пожилого возраста, и получили неоднозначные результаты.

Пиво как фактор профилактики деменции?

Согласно сообщению Progorodnn, по данным исследования, регулярное употребление около литра пива в день может снижать риск развития деменции на 30% по сравнению с трезвенниками. Однако ученые предупреждают, что делать однозначные выводы пока рано.

Научный мир сомневается

Многие эксперты восприняли результаты исследования скептически, указывая на следующие моменты:

  • Корреляция — не причина: Возможно, любители пива просто ведут более здоровый образ жизни, что и влияет на состояние их когнитивных способностей.
  • Не учтены все факторы: В исследовании не учитывалось наличие у участников хронических заболеваний, которые могли повлиять на итоги.
  • Риски для здоровья: Нельзя забывать о том, что употребление спиртных напитков, особенно в пожилом возрасте, связано с серьезными рисками для здоровья.

Медики напоминают, что лучший способ защитить себя от деменции — это вести здоровый образ жизни: правильно питаться, регулярно заниматься спортом, избегать стресса и отказаться от курения.

Пиво — не лекарство!

Важно помнить, что употребление алкогольных напитков — это всегда риск. Не стоит рассматривать пиво как лекарство от деменции. Подходите к своему здоровью ответственно!

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