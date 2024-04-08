Ученые рассказали, люди с какой группой крови самые красивые на планете

Исследовательская группа провела обширное исследование, которое выявило, что люди с определенной группой крови обладают уникальными качествами, делающими их более привлекательными.

Люди с группой крови I описываются как невероятно обаятельные и привлекательные, а также проявляют повышенную сексуальную активность. Владельцы группы крови II обладают харизмой, разносторонними талантами и проявляют высокую продуктивность в работе. Группа крови III характеризуется талантами, любовью к труду, нежностью и эмоциональной отзывчивостью. Представители группы крови IV выделяются своей романтичностью и стремлением к достижению поставленных целей.

Исследователи также отметили взаимосвязь между группой крови и личностными характеристиками. Люди с группой крови IV проявляют сильное стремление к достижению целей и накоплению богатства. Обладатели группы крови III считаются наиболее финансово успешными, в то время как представители группы крови IV имеют большие шансы на долгую жизнь из-за сильного иммунитета.

Исследование также выявило, что 92% людей с группой крови IV обладают сильным иммунитетом, 91% с группой крови III имеют острую реакцию на вирусы, а 80% людей с группой крови I успешно справляются с заболеваниями. Владельцы группы крови II показали наименьший уровень иммунитета - всего 40%.