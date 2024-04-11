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Ученые рассказали, что люди с этой группой крови самые красивые на Земле

Ученые рассказали, что люди с этой группой крови самые красивые на Земле

life.ru

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Группа исследователей провела обширное исследование, которое показало, что люди с определенной группой крови обладают уникальными характеристиками, что делает их более привлекательными.

Люди с группой крови I считаются чрезвычайно обаятельными и привлекательными, а также проявляют повышенную сексуальную активность. Представители группы II обладают харизмой, разнообразными талантами и высокой производительностью на работе. Группа III характеризуется талантами, любовью к работе, нежностью и чувствительностью. Обладатели группы IV отличаются романтичностью и стремлением к достижению поставленных целей.

Ученые также отметили взаимосвязь между группой крови и личностными характеристиками. Люди с группой крови IV проявляют сильное стремление к достижению целей и накоплению богатства. Обладатели группы III считаются финансово самыми благополучными, а люди с группой IV имеют больше шансов на долгую жизнь благодаря сильному иммунитету.

Исследование также показало, что 92% людей с группой крови IV имеют мощный иммунитет, 91% обладателей группы III остро реагируют на вирусы, а у 80% людей с группой I успешно противостоят болезням. Люди с группой II продемонстрировали самый низкий уровень иммунитета - всего 40%.

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