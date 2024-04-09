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Ученые рассказали, что люди с этой группой крови самые красивые на планете

Ученые рассказали, что люди с этой группой крови самые красивые на планете

istockphoto.com

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Группа исследователей провела обширное исследование, которое показало, что у людей с определенной группой крови есть уникальные черты, делающие их более привлекательными.

Люди с I группой крови описываются как невероятно обаятельные и привлекательные, с высокой сексуальной активностью. Представители II группы крови обладают харизмой, разносторонними талантами и показывают высокую производительность в работе. III группа крови характеризуется талантами, любовью к труду, нежностью и чувствительностью. Обладатели IV группы крови отличаются романтичностью и стремлением к достижению поставленных целей.

Ученые также обнаружили связь между группой крови и личностными качествами. Люди с IV группой крови имеют сильную мотивацию к достижению целей и накоплению богатства. Обладатели III группы крови считаются финансово успешными, а индивидуумы с IV группой крови имеют больше шансов на долгую жизнь благодаря мощному иммунитету.

Исследование также показало, что 92% людей с IV группой крови имеют сильный иммунитет, 91% обладателей III группы крови чувствительны к вирусам, в то время как только 40% людей с I группой крови обладают низким уровнем иммунитета.

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