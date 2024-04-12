Ученые рассказали, что люди с данной группой крови самые красивые на Земле

Группа исследователей провела обширное исследование, которое обнаружило, что люди с определенной группой крови обладают уникальными качествами, которые делают их в разы привлекательнее.

Люди с I группой крови считаются чрезвычайно обаятельными и привлекательными, а также проявляют повышенную сексуальную активность. Представители II группы крови обладают харизмой, разносторонними талантами и высокой производительностью в работе. III группа крови характеризуется талантами, любовью к труду, нежностью и чувствительностью. Люди с IV группой крови выделяются своей романтичностью и стремлением к достижению поставленных целей.

Ученые также отметили связь между группой крови и личностными характеристиками. Люди с IV группой крови проявляют сильное стремление к достижению целей и накоплению богатства. Обладатели III группы крови считаются наиболее финансово успешными, а люди с IV группой крови имеют больше шансов на долгую жизнь благодаря сильному иммунитету.

Исследование также показало, что 92% людей с IV группой крови обладают мощным иммунитетом, а 91% обладатели III группы крови реагируют острее на вирусы. Люди с I группой крови успешно справляются с заболеваниями в 80% случаев. Обладатели II группы крови продемонстрировали самый низкий уровень иммунитета - всего 40%.