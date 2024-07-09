Ученые ответили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Австралийские ученые провели обширное исследование среди более чем 25 тысяч пожилых людей, чтобы исследовать эффект умеренного употребления пива на развитие деменции.

Согласно их результатам, потребление около литра пива в день может снизить риск развития этого заболевания на 30% по сравнению с теми, кто полностью отказывается от алкоголя.

Восприятие исследования сообществом

Научное сообщество встретило данные с осторожностью. Некоторые эксперты подчеркивают необходимость дополнительных исследований, в то время как другие напоминают о потенциальном вреде алкоголя для здоровья, особенно среди пожилых людей.

Корреляция или причинно-следственная связь?

Важно различать корреляцию и причинно-следственные связи. Не исключено, что умеренно употребляющие алкоголь люди ведут здоровый образ жизни, что положительно сказывается на состоянии их мозга.

Индивидуальные факторы здоровья

Исследование не учитывало индивидуальные особенности здоровья участников, что могло повлиять на результаты. Например, люди с хроническими заболеваниями могли воздерживаться от алкоголя, искажая общую картину.

Здоровый образ жизни как профилактика

Медицинское сообщество сходится во мнении, что для предотвращения деменции важнее всего вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярные упражнения, управление стрессом и отказ от курения.

Пиво не является панацеей

Хотя результаты исследования могут выглядеть обнадеживающе, употребление пива, даже в умеренных количествах, не должно рассматриваться как защита от деменции. Необходимо избегать рассмотрения пива как средства профилактики и не начинать пить исключительно в этой цели, сообщает progorodnn.