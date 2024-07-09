Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ученые ответили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Австралийские ученые провели обширное исследование среди более чем 25 тысяч пожилых людей, чтобы исследовать эффект умеренного употребления пива на развитие деменции.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Австралийские ученые провели обширное исследование среди более чем 25 тысяч пожилых людей, чтобы исследовать эффект умеренного употребления пива на развитие деменции.

Согласно их результатам, потребление около литра пива в день может снизить риск развития этого заболевания на 30% по сравнению с теми, кто полностью отказывается от алкоголя.

Восприятие исследования сообществом

Научное сообщество встретило данные с осторожностью. Некоторые эксперты подчеркивают необходимость дополнительных исследований, в то время как другие напоминают о потенциальном вреде алкоголя для здоровья, особенно среди пожилых людей.

Корреляция или причинно-следственная связь?

Важно различать корреляцию и причинно-следственные связи. Не исключено, что умеренно употребляющие алкоголь люди ведут здоровый образ жизни, что положительно сказывается на состоянии их мозга.

Индивидуальные факторы здоровья

Исследование не учитывало индивидуальные особенности здоровья участников, что могло повлиять на результаты. Например, люди с хроническими заболеваниями могли воздерживаться от алкоголя, искажая общую картину.

Здоровый образ жизни как профилактика

Медицинское сообщество сходится во мнении, что для предотвращения деменции важнее всего вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярные упражнения, управление стрессом и отказ от курения.

Пиво не является панацеей

Хотя результаты исследования могут выглядеть обнадеживающе, употребление пива, даже в умеренных количествах, не должно рассматриваться как защита от деменции. Необходимо избегать рассмотрения пива как средства профилактики и не начинать пить исключительно в этой цели, сообщает progorodnn.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

дератизация тараканов dezinfekciya mcd

Новости Казани

день назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

алмазный пилинг в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка

Новости Татарстана

день назад

9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма

Новости Казани

день назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»
Новости Татарстана
11 часов назад

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов

Новости Казани

6 часов назад

Казанское кафе «Карат» закрыли после заражения гостя сальмонеллезом

Новости Татарстана

9 часов назад

Казанцы просят перевести часовой пояс в Татарстане на 1-2 часа

Новости Татарстана

10 часов назад

В воздухе Челнов экологи не нашли загрязняющих веществ
В Татарстане 3 мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении парня
Новости Татарстана
8 часов назад

В Татарстане 3 мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении парня

Новости Казани

11 часов назад

На канатной дороге возможно можно будет проехаться до 2030 года

Новости Татарстана

12 часов назад

В Менделеевске на пожаре спасли 44-летнюю женщину, есть погибший

Новости Казани

13 часов назад

32-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП в Казани, попросился на свободу
250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов
Новости Казани
5 дней назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов
49-летний ранее осужденный мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске
Новости Татарстана
9 часов назад

49-летний ранее осужденный мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске