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Ученые объяснили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Австралийские исследователи провели масштабное научное исследование, охватившее более 25 тысяч пожилых людей, чтобы оценить влияние умеренного потребления пива на риск развития деменции.

bangkokbook.ru

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Австралийские исследователи провели масштабное научное исследование, охватившее более 25 тысяч пожилых людей, чтобы оценить влияние умеренного потребления пива на риск развития деменции.

Результаты показали, что употребление около одного литра пива в день может снижать риск этого заболевания на 30% по сравнению с теми, кто полностью избегает алкоголя.

Реакция научного сообщества

Научное сообщество отнеслось к этим результатам с особой осторожностью. Некоторые эксперты подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований для подтверждения данных выводов, в то время как другие указывают на потенциальные риски употребления алкоголя для здоровья, особенно у пожилых.

Корреляция против причинности

Важно различать простую корреляцию и причинно-следственные связи. Возможно, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, ведут более здоровый образ жизни в целом, что и способствует лучшему состоянию их мозговой функции.

Индивидуальные здоровья участников

Исследование не принимало во внимание индивидуальные здоровья участников, что могло повлиять на результаты. Например, люди с хроническими заболеваниями чаще всего избегают алкоголя, что могло исказить общую картину результатов.

Профилактика деменции

Медицинские специалисты настаивают на том, что лучшей стратегией предотвращения деменции является здоровый образ жизни, который включает сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, управление стрессом и отказ от курения.

Выводы исследования

Несмотря на потенциально обнадеживающие результаты, пиво не следует рассматривать как средство профилактики деменции. Важно подходить к употреблению пива с осторожностью и не считать его панацеей. Решение о начале употребления пива не должно базироваться на предполагаемой защите от деменции, как сообщает издание progorodnn.

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