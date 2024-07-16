Ученые объяснили, для чего людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день
fishki.net
Австралийские ученые подлили масла в огонь давнего спора: полезен ли алкоголь для мозга?
В ходе крупного исследования, в котором приняли участие более 25 000 человек старше 60 лет, выяснилось, что ежедневное употребление литра пива снижает риск развития деменции на 30%. Результаты опубликованы в научном журнале и уже вызвали бурную реакцию в научном сообществе.
Не спешите за бокалом!
Многие врачи и эксперты призывают не воспринимать результаты исследования как руководство к действию. Они напоминают, что злоупотребление алкоголем крайне опасно для здоровья, особенно в пожилом возрасте.
Вот лишь некоторые аргументы против алкоголя:
- Алкоголь разрушает клетки мозга и нарушает его работу.
- У пожилых людей алкоголь медленнее выводится из организма, а значит, наносит ему больше вреда.
- Алкоголь ухудшает усвоение витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы мозга.
Что же делать?
Ученые признают, что результаты исследования не дают оснований рекомендовать алкоголь как профилактику деменции. Каждый случай индивидуален, и то, что полезно одному, может навредить другому.
Вот что действительно важно для сохранения ясности ума в любом возрасте:
- Здоровый образ жизни.
- Сбалансированное питание.
- Регулярные физические нагрузки.
- Контроль уровня стресса.
- Регулярные медосмотры.
Берегите свое здоровье, не занимайтесь самолечением и прислушивайтесь к рекомендациям врачей!
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