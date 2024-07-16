Ученые объяснили, для чего людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Австралийские ученые подлили масла в огонь давнего спора: полезен ли алкоголь для мозга?

В ходе крупного исследования, в котором приняли участие более 25 000 человек старше 60 лет, выяснилось, что ежедневное употребление литра пива снижает риск развития деменции на 30%. Результаты опубликованы в научном журнале и уже вызвали бурную реакцию в научном сообществе.

Не спешите за бокалом!

Многие врачи и эксперты призывают не воспринимать результаты исследования как руководство к действию. Они напоминают, что злоупотребление алкоголем крайне опасно для здоровья, особенно в пожилом возрасте.

Вот лишь некоторые аргументы против алкоголя:

Алкоголь разрушает клетки мозга и нарушает его работу.

У пожилых людей алкоголь медленнее выводится из организма, а значит, наносит ему больше вреда.

Алкоголь ухудшает усвоение витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы мозга.

Что же делать?

Ученые признают, что результаты исследования не дают оснований рекомендовать алкоголь как профилактику деменции. Каждый случай индивидуален, и то, что полезно одному, может навредить другому.

Вот что действительно важно для сохранения ясности ума в любом возрасте:

Здоровый образ жизни.

Сбалансированное питание.

Регулярные физические нагрузки.

Контроль уровня стресса.

Регулярные медосмотры.

Берегите свое здоровье, не занимайтесь самолечением и прислушивайтесь к рекомендациям врачей!