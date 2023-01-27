Ученик 9 класса покончил с собой, так как боялся сообщить матери о плохих оценках в школе

Ученик 9 класса свел счеты с жизнью, так и не найдя в себе смелости сообщить матери о полученных им плохих оценках в школу.

Тело 16-летнего парня заметили в Анапе в море. За несколько часов до смерти он записал звуковое сообщение, в котором признался, что обманывал мать, врал ей о своей хорошей успеваемости.

Как пишет SHOT, мальчик на учетах не состоялся. Учился в дистанционной московской школе. В первой четверти этого учебного года у него были вполне нормальные оценки, но потом успеваемость поползла резко вниз.

"Ученика не аттестовали по английскому, а в последнее время он вообще перестал сдавать работы. Что стало причиной, сейчас выясняется. Мать-пенсионер говорит, что никаких предпосылок к суициду у сына не было. 14 февраля ему должно было исполниться семнадцать", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.