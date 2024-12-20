Участник СВО зарезал дочь, ранил жену и совершил самоубийство

В Ростове-на-Дону произошло шокирующее семейное насилие, которое привело к гибели 14-летней девочки и самоубийству её отца.

Следственные органы начали расследование по факту убийства и попытки убийства.

Основные факты

В ночь на 19 декабря 37-летний мужчина напал на свою семью в квартире по Ворошиловскому проспекту в Ростове-на-Дону.

В результате нападения с ножом его жена получила травмы и была госпитализирована, а их 14-летняя дочь скончалась на месте от полученных ранений.

После совершения преступления отец семейства покончил жизнь самоубийством.

Ход следствия

Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и попытке убийства.Причины и мотивы, побудившие мужчину на такой шаг, в настоящее время выясняются. Основная версия — домашние конфликты и психологические проблемы.

Общественная реакция и меры предосторожности

Это событие вызвало большой общественный резонанс и обсуждения вопросов семейной безопасности и мер поддержки для семей, находящихся в кризисном состоянии.

Эксперты подчеркивают необходимость усиления программ по предотвращению семейного насилия и оказания психологической помощи.

Трагедия в Ростове-на-Дону является ярким примером того, как неурегулированные конфликты и отсутствие своевременной помощи могут привести к необратимым последствиям.

Важно, чтобы общество и государственные органы активизировали усилия по поддержке и защите каждого члена семьи от потенциальных угроз, сообщает smotrim.ru.