«Убить их всех»: Медведев высказался, что надо сделать с исполнителями и заказчиками теракта в «Крокус Сити Холле»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости жесткого наказания для лиц, задержанных после теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл».

Медведев, выразив благодарность силам правопорядка за эффективную операцию по задержанию, подчеркнул, что преступникам следует ожидать максимально строгих мер наказания, включая возможное применение смертной казни.

Он также акцентировал на продолжении расследования с целью установления всех соучастников и организаторов теракта, подчеркнув необходимость всесторонней ответственности. Событие, унесшее жизни 143 человек, включая детей, произошло во время концерта группы «Пикник», когда вооруженные нападавшие начали стрельбу по людям, находившимся в помещении.