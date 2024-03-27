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«Убить их всех»: Медведев высказался, что надо сделать с исполнителями и заказчиками теракта в Crocus City Hall

«Убить их всех»: Медведев высказался, что надо сделать с исполнителями и заказчиками теракта в Crocus City Hall

polymerh.ru

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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил решительную позицию, касательно задержанных преступников, участвовавших в теракте 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити холл».

В своём телеграм-канале зампред Совбеза отметил, что те, кто уже были задержаны за преступления, заслуживают похвалы от тех, кто участвовал в их поимке. Медведев подчеркнул необходимость строгого наказания для задержанных, к которым, с его слов, возможно будет относиться казнь, утверждая, что такие меры будут приняты.

Однако, по словам Медведева, крайне важно не останавливаться на достигнутом и продолжить расследование, чтобы выявить всех, кто причастен к преступлениям, включая тех, кто финансировал, выражал симпатию или оказывал помощь. Он акцентировал, что наказание должно коснуться всех участников без исключения, подчеркивая серьезность и решимость в борьбе с преступностью.

Напомним, 22 марта 2024 года, в «Крокус сити холле» в Красногорске, где должен был начаться концерт группы «Пикник», произошла трагедия: вооруженные автоматами Калашникова нападавшие открыли огонь. Они располагали значительным количеством боеприпасов, как сообщает Следственный комитет. По информации от Александра Бастрыкина, главы СК РФ, в атаке на концертный зал погибло 139 человек, включая трех детей. Расследование установило, что нападавшие целились в спины убегавших людей, стреляя в упор.

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