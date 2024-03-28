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«Убить их всех»: Дмитрий Медведев высказался, что надо сделать с исполнителями и заказчиками теракта в Crocus City Hall

«Убить их всех»: Дмитрий Медведев высказался, что надо сделать с исполнителями и заказчиками теракта в Crocus City Hall

newizv.ru

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Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о необходимости строгого наказания для задержанных в связи с терактом, произошедшим 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В своем сообщении в социальных сетях Медведев выразил признательность тем, кто принял участие в задержании преступников, и подчеркнул, что судьба задержанных может быть решена самым строгим образом, вплоть до применения смертной казни.

Медведев также подчеркнул важность продолжения расследования для выявления всех причастных к атаке лиц, включая спонсоров и сообщников преступников, указывая на необходимость универсальной ответственности.

Напомним, что трагедия развернулась в «Крокус сити холле» во время ожидаемого выступления группы «Пикник», где нападавшие, вооруженные автоматами, открыли огонь по зрителям, что привело к гибели 143 человек, среди которых были дети.

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