Уберите эти предметы из бардачка до конца ноября 2024. Иначе останетесь без прав на 1,5 года

В преддверии усиленных проверок, запланированных на середину ноября, эксперты напоминают водителям о необходимости очистить бардачки своих автомобилей от определённых предметов.

Эти меры предосторожности могут оказаться решающими в избежание строгих наказаний, включая лишение прав на вождение на значительный срок.

Причина усиленных проверок

Согласно последним данным от PRIMPRESS, сотрудники полиции готовятся к новой волне рейдов, целью которых является выявление водителей, нарушающих ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Эти проверки намечены на 16 ноября и призваны снизить количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных пьяными водителями.

Что нужно вытащить из бардачка?

Пустые бутылки из-под алкоголя. Наличие таких предметов может послужить основанием для более тщательной проверки на состояние опьянения.

Медицинские препараты с седативным эффектом. Препараты как валидол или корвалол могут содержать компоненты, обнаружение которых в крови может привести к лишению прав, поскольку они способны влиять на способность управлять транспортным средством.

Возможные последствия

В случае обнаружения упомянутых предметов или следов веществ из препаратов в крови водителя, последнее может стать основанием для серьёзных дисциплинарных мер. Высшая судебная инстанция РФ подтвердила, что наличие определённых субстанций в организме водителя может вести к лишению прав на срок от полутора до двух лет.

Советы водителям на предстоящие проверки

Проверьте и очистите бардачок. Убедитесь, что в вашем автомобиле не осталось ничего, что могло бы вызвать подозрения у полиции.

Избегайте употребления лекарств, которые могут повлиять на внимание и реакцию, перед вождением. Информируйтесь о составе и побочных эффектах медикаментов, которые вы принимаете.

Ближайшие проверки — это хороший повод для всех водителей ещё раз проверить не только техническое состояние своего автомобиля, но и содержимое его кабины, включая бардачок. Предпринимая эти несложные шаги, каждый водитель сможет значительно снизить риски лишения водительских прав и других неприятных последствий в ходе предстоящих рейдов.