Уберите эти предметы из бардачка до 20 ноября. Иначе останетесь без прав на полтора года

В преддверии масштабных рейдов на дорогах, которые начнутся в ближайшие выходные, водителей предупредили о необходимости навести порядок в своих автомобилях, особенно в бардачках.

Как сообщают специалисты и PRIMPRESS, наличие определённых предметов в машине может привлечь внимание инспекторов ГИБДД, что в ряде случаев чревато серьёзными последствиями вплоть до лишения водительских прав на срок от 1,5 лет.

Что ищут инспекторы?

С 16 ноября сотрудники полиции начнут усиленные проверки на дорогах, целью которых станет выявление водителей, нарушающих ПДД, особенно тех, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Внимание будет уделено не только поведению водителя, но и содержимому автомобиля.

Какие предметы стоит убрать из машины?

Бутылки из-под алкоголя.

Пустая бутылка из-под пива, вина или другого алкоголя, даже если она давно забыта в бардачке, может стать поводом для проверки на алкогольное опьянение. Это создаёт дополнительные подозрения, а отказ от проверки может привести к лишению прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Лекарства, содержащие этанол.

Препараты вроде валидола, корвалола и других лекарств на основе этанола могут вызвать подозрения у инспекторов. Высшая судебная инстанция уже подтвердила, что наличие этих веществ в крови водителя может рассматриваться как управление транспортным средством под воздействием запрещённых веществ.

Запрещённые предметы.

Личные вещи, которые могут быть неправильно истолкованы, например, пустые упаковки от лекарств или другие неоднозначные предметы, также лучше убрать, чтобы не вызывать дополнительных вопросов.

Почему важно навести порядок до рейдов?

Избежание подозрений. Внешний вид салона и порядок в машине могут стать одним из факторов, влияющих на решение инспектора проводить углублённую проверку.

Сохранение времени. Устранение сомнительных предметов позволит избежать лишних задержек и дополнительных процедур.

Снижение риска лишения прав. Даже минимальное нарушение или подозрение могут стать причиной разбирательств, которые могут закончиться неблагоприятно для водителя.

Что делать, если остановили?

Вести себя спокойно. Не нужно спорить с инспектором или проявлять агрессию.

Чётко отвечать на вопросы. Лишние слова могут сыграть не в вашу пользу.

Не отказываться от проверки. Отказ от освидетельствования гарантирует лишение водительских прав.

Порядок в машине — залог спокойствия

Масштабные рейды призваны повысить безопасность на дорогах и сократить количество аварий, но водителям важно быть готовыми к проверкам. Наведите порядок в машине, уберите из бардачка сомнительные предметы и избегайте ситуаций, которые могут вызвать подозрения. Это простое правило поможет вам сохранить права и избежать ненужных проблем.

