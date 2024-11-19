Уберите эти предметы из бардачка до 20 ноября. Иначе останетесь без прав на 1,5 года

В ответ на увеличение дорожно-транспортных происшествий, российская дорожная полиция анонсировала серию предстоящих рейдов, цель которых — выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии.

Специалисты настоятельно рекомендуют водителям освободить бардачки своих машин от всех предметов, которые могут привлечь внимание инспекторов и спровоцировать дополнительные проверки. Согласно информации от PRIMPRESS, определенные предметы в бардачке могут стать причиной серьезных последствий, включая лишение водительских прав на срок от 1,5 лет.

С началом рейдов уже в эту субботу, особое внимание будет уделено наличию алкогольных напитков и медикаментов, таких как валидол или корвалол. Нахождение пустых бутылок из-под алкоголя или наличие следов употребления вышеуказанных лекарственных средств может привести к немедленной проверке на алкоголь или наркотики, а отказ от таковой проверки влечет за собой автоматическое лишение прав.

Эти меры поддерживаются решением Верховного суда, который подтвердил, что наличие в крови водителя определенных веществ, даже если они не являются наркотическими, может служить основанием для лишения водительских прав. Полиция подчеркивает, что такие действия направлены не на ограничение личной свободы граждан, а на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

В преддверии этих проверок, важно, чтобы каждый водитель проявил ответственность и заботу о безопасности, проведя ревизию содержимого своего автомобиля. Это поможет избежать неприятностей при встрече с дорожной полицией и способствовать общей безопасности на дорогах.