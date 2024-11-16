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Уберите эти предметы из бардачка до 16 ноября. Иначе останетесь без прав на 1,5 года

В преддверии новых рейдов полиции, запланирован...

auto.ru

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В преддверии новых рейдов полиции, запланированных на середину ноября, водителям настоятельно рекомендуется освободить бардачки своих автомобилей от определённых предметов.

Наличие таких вещей может привести к серьёзным последствиям, включая лишение водительских прав на срок от полутора лет.

Специалисты предостерегают водителей о новой волне проверок, ориентированных на выявление главных нарушителей правил дорожного движения, чьи действия могут стать причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание в ходе этих рейдов будет уделено признакам возможного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Что исключить из бардачка:

  • Бутылки из-под спиртного: даже пустые бутылки могут стать поводом для подозрения в пьяной езде.
  • Лекарства, способные влиять на внимание и реакцию: например, валидол или корвалол, употребление которых может быть расценено как попытка скрыть следы употребления алкоголя или успокоиться после его приёма.

Последствия несоблюдения

Верховный суд России подтвердил законность лишения прав за наличие в крови водителя веществ, содержащихся в некоторых безрецептурных лекарствах. Это означает, что даже отказ от проведения теста на алкоголь при наличии подозрительных предметов в автомобиле может автоматически привести к лишению водительских прав на срок до двух лет.

Для избежания нежелательных юридических последствий, водителям следует заранее подготовиться к предстоящим проверкам, освободив свои автомобили от всех предметов, которые могут вызвать подозрения у дорожной полиции. Такие простые меры предосторожности помогут сохранить права и избежать возможных штрафов или более серьёзных санкций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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