У жителей России начали забирать машины, купленные по параллельному импорту: как не нарваться на проблемы

Более 800 автомобилей популярных марок, включая Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Elantrаи Hyundai Sonata, оказались в эпицентре этого скандала.

В чем же суть этой «казахстанской схемы»?

Как выяснилось, большинство пострадавших приобрели свои автомобили в 2023 году в полной уверенности, что покупают законные машины. Все транспортные средства прошли регистрацию в России и получили необходимые документы: электронный паспорт (ЭПТС) и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Схема была построена на принципах «параллельного импорта» или «серого» импорта.

В начале текущего года ситуация обострилась: казахстанцы, оформлявшие кредиты на машины, стали массово обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Их убеждали, что авто предназначено для работы в такси или каршеринге, но заемщики не получили обещанных выплат и были вынуждены обращаться в суд. Банки, не дождавшись погашения кредитов, также настаивали на возврате денежных средств.

В результате было возбуждено уголовное дело, организатор схемы арестован, а автомобили объявлены в международный розыск.

Как же россияне стали жертвами этой схемы?

В Российской Федерации автомобили продавались через автосалоны Санкт-Петербурга как абсолютно новые, без упоминания о прохождении регистрации в Казахстане. Покупатели не подозревали о возможных проблемах. Теперь же им грозит конфискация их автомобилей по требованию международного розыска.

Юристы рекомендуют пострадавшим обращаться в суд с исками против автосалонов, которые продали им автомобили.

Однако, уже сейчас ясно, что некоторые из этих автосалонов могут объявить о банкротстве, что затруднит процесс получения компенсации.

Что делать пострадавшим владельцам?

Юристы советуют обращаться в суд с исками против автосалонов, чтобы получить компенсацию за понесенные убытки.

Важно помнить, что этот процесс может быть непростым, поскольку автосалоны могут прекратить свою деятельность или объявить себя банкротами.

Данный случай является наглядным примером того, что при покупке автомобиля через «параллельный импорт» необходимо тщательно проверять его происхождение.

