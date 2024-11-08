У жителей России начали изымать машины, купленные по параллельному импорту: как не нарваться на проблемы – советы

Владельцам автомобилей, купленных в России, но ввезенных через Казахстан, грозит потеря транспортных средств.

Как стало известно, ГИБДД изымает автомобили, привезенные по так называемой «казахстанской схеме», и зарегистрированные в России. Уже около 800 машин, в основном корейских и японских марок — таких как Toyota Camry и Hyundai Tucson, — оказались под угрозой.

Что собой представляет «казахстанская схема»?

По словам главы центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, большинство автовладельцев приобрели свои машины в 2023 году, и, казалось бы, сделали это на законных основаниях. Автомобили были зарегистрированы с электронными ПТС и СБКТС, пройдя оформление как импортированные через Казахстан. При этом они продавались как абсолютно новые автомобили через российские автосалоны.

Мошенническая схема в Казахстане: заемщики стали жертвами

Всё начало раскрываться в начале 2024 года, когда казахстанцы стали обращаться в полицию с заявлениями. Оказалось, что машины приобретались через мошенническую схему: им предлагали взять кредит на автомобиль с обещанием, что машины будут выкуплены для каршеринга или такси, и заемщики получат бонус около 400 тысяч рублей. Однако, когда выплаты не поступили, банки Казахстана обратились к заемщикам за возвратом средств. Так вскрылась афера, и в Казахстане было возбуждено уголовное дело, в рамках которого автомобили объявлены в международный розыск.

Как это отразилось на российских владельцах?

Многие россияне, купившие такие автомобили через автосалоны, были уверены, что приобретают новые, не состоящие на учёте машины. Однако по документам машины все еще числятся в Казахстане, и теперь, при попытке регистрации, ГИБДД изымает их как часть уголовного дела. Это оставляет российских автовладельцев без транспортных средств и возможности законно пользоваться купленными машинами.

Что делать пострадавшим владельцам?

Юристы рекомендуют пострадавшим обращаться в суд с исками против автосалонов, которые продали им такие автомобили. Но существует вероятность, что многие из этих автосалонов уже подали на банкротство, что делает получение компенсации проблематичным. Тем не менее, пострадавшим владельцам советуют фиксировать все обстоятельства покупки и обращаться за юридической помощью, чтобы защитить свои права.