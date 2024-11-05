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У жителей России начали изымать машины, купленные по параллельному импорту: как не нарваться на проблемы

Владельцы автомобилей, привезённых из Казахстан...

nalog.gov.ru

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Владельцы автомобилей, привезённых из Казахстана, сталкиваются с риском конфискации их транспортных средств при первом же визите в органы ГИБДД.

Около 800 автовладельцев уже ощутили на себе последствия этой схемы, преимущественно это касается владельцев таких популярных марок как Toyota Camry, Hyundai Tucson, и других моделей Hyundai.

Обзор «казахстанской схемы» мошенничества

Как сообщил Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», большинство пострадавших приобрели свои транспортные средства в 2023 году, оформив их должным образом с получением всех необходимых документов, включая электронные паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции (СБКТС). Несмотря на это, многие из покупателей были не в курсе потенциальных рисков, связанных с их приобретениями.

Эти автомобили были ввезены из Казахстана по так называемым серым или параллельным каналам импорта. В феврале 2024 года началась серия жалоб от казахстанских граждан, которые утверждали, что стали жертвами автомошенников, обещавших оформить на них кредиты за вознаграждение. Эти автомобили, как предполагалось, должны были использоваться в каршеринге или такси.

После того как банки в Казахстане не смогли получить выплаты по этим кредитам, они начали требовать их с номинальных заемщиков, что привело к массовому обращению в полицию и возбуждению уголовных дел. В результате, все затронутые транспортные средства были объявлены в международный розыск.

Реализация автомобилей в России и последствия для владельцев

В России эти автомобили продавались через автосалоны в Санкт-Петербурге как новые, без предыдущей регистрации в Казахстане. Покупатели не осознавали, что участвуют в сомнительной сделке и что их машины уже обременены кредитными обязательствами.

Юридические эксперты советуют владельцам подобных автомобилей обращаться в суд, однако предостерегают, что многие автосалоны могли уже объявить себя банкротами, что усложняет взыскание ущерба. Сложная юридическая ситуация и международный розыск делают положение владельцев особенно нестабильным.

Таким образом, ситуация вокруг «казахстанской аферы» поставила под угрозу финансовое и юридическое положение сотен российских автовладельцев, купивших машины, не подозревая о скрытых подводных камнях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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