У жителей РФ начали изымать машины, купленные по параллельному импорту: как не нарваться на проблемы

В последние месяцы сотни российских автовладельцев оказались в непростой ситуации: их автомобили, приобретенные по так называемой «казахстанской схеме», могут быть конфискованы прямо при регистрации в ГИБДД.

Этот неожиданный поворот уже затронул не менее 800 машин, в числе которых популярные модели корейских и японских марок, такие как Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Elantra и Hyundai Sonata.

Что такое «казахстанская схема» и как она работает?

«Казахстанская схема» заключается в том, что автомобили завозятся через Казахстан по каналам параллельного или серого импорта и оформляются в России, что выглядит совершенно законно. Большинство пострадавших приобрели свои машины в прошлом году, получив на них официальные документы — электронный паспорт технического средства (ЭПТС) и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). На продажу они поступали как новые и не стоящие на казахстанском учете.

Однако ситуация изменилась в феврале текущего года, когда многие казахстанские граждане обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Им предлагали оформить кредит на автомобиль с условием его выкупа по заниженной цене и обещанием вознаграждения в 2 миллиона тенге (около 400 тысяч рублей). Эти автомобили, по словам мошенников, предполагалось использовать в такси и каршеринге. Однако, после того как мошенники прекратили оплачивать кредиты, казахстанские банки начали предъявлять претензии заемщикам.

Уголовные дела и международный розыск

Проблемы с выплатами по кредитам вынудили казахстанских заемщиков подавать заявления в полицию, что привело к возбуждению уголовных дел. В рамках расследования все машины, задействованные в схеме, были объявлены в международный розыск, а организаторы задержаны.

Для российских покупателей это стало неожиданным ударом: автомобили, приобретенные ими через автосалоны в крупных городах, в частности в Санкт-Петербурге, могут оказаться под угрозой конфискации. Покупатели полагали, что приобретают новые и легально ввезенные машины, но оказались втянутыми в международную мошенническую схему.

Что делать владельцам автомобилей из Казахстана?

Автоэксперты и юристы советуют пострадавшим автовладельцам подать иск к автосалонам, продавшим им автомобили. Однако многие салоны, вероятно, уже объявили себя банкротами, что усложняет процесс возврата средств. Максим Шелков, глава экспертного центра «Автокриминалист», подчеркивает важность тщательной проверки документов при покупке автомобилей через третьи страны.

Советы для будущих покупателей

Юристы настоятельно рекомендуют россиянам быть внимательными при покупке автомобилей через страны, участвующие в схемах параллельного импорта. Особое внимание стоит уделять документам и происхождению автомобиля, чтобы избежать риска потерять и машину, и вложенные деньги.

Ситуация с «казахстанской схемой» подчеркивает необходимость юридической грамотности и осмотрительности при покупке автомобилей, особенно в условиях, когда рынок полон предложений серого импорта.

