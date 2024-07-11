У замминистра обороны Тимура Иванова в гараже нашли такое, что все оказались в шоке

Дело о задержании теперь уже бывшего замминистра обороны Тимура Иванова продолжает удивлять общественность новыми подробностями.

Последние разоблачения касаются деклараций о доходах чиновника и его семьи, которые демонстрируют высокий уровень его жизни. Издание «Лента.ру» получило доступ к данным, из которых следует, что в гараже Иванова находится целая коллекция роскошных автомобилей.

В семейной автоколлекции Иванова — машины, которые могли бы украсить любую выставку: от Chevrolet Suburban, зарегистрированного на имя генерала, до Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, которыми гордится его супруга.

Особенно выделяется ЗиС-110 — черный лимузин, символизирующий мощь и власть времен Советского Союза. Эти лимузины, выпускавшиеся с 1946 по 1958 год, были предназначены для высших лиц страны. Наличие такого автомобиля в современной России — редкость, поскольку из тысяч выпущенных экземпляров до сегодняшних дней сохранились лишь единицы.

Реакция на наличие такой раритетной машины в собственности чиновника разделила общественное мнение. Одни восхищаются его вкусом, другие критикуют за чрезмерную роскошь, поднимая вопросы о прозрачности его доходов. Этот случай является наглядным примером того, как вопросы личного благосостояния чиновников могут влиять на общественное восприятие и доверие.