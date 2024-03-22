У всех, кто пользуется картой «Мир», есть срок до апреля: потом будет огорчающий сюрприз

Гражданам, обладающим банковскими картами национальной платежной системы «Мир», было направлено предупреждение об ограниченных сроках действия. Владельцам карт необходимо выполнить несколько важных шагов до апреля, в противном случае утраченные возможности уже не восстановить. Эту информацию раскрыл финансовый консультант Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, новые дедлайны установлены для держателей карт самой отечественной платежной системой и ее многочисленными партнерами. Специалисты подчеркнули, что в следующем месяце завершатся важные социальные программы, предложенные гражданам. Для участия в них необходимо успеть завершить действия именно до установленного срока.

Так, в конце апреля завершится крупная программа, проведенная оператором карты «Мир» в коллаборации с Континентальной хоккейной лигой. Владельцы таких карт будут возвращать по 10% суммы каждой второй покупки билетов на матчи лиги.

Важно, чтобы банковская карта была зарегистрирована в программе лояльности, а приобретение билетов возможно как на сайтах команд, так и через различные онлайн-сервисы. Возврат кэшбэка будет осуществляться на указанную карту в течение нескольких дней. Последний матч состоится 29 апреля, поэтому необходимо успеть приобрести билеты до этой даты, иначе упущенной возможности уже не будет.

После 19 апреля будет закрыта социальная программа, предлагающая россиянам скидку при покупках на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет». Скидка в размере 1500 рублей доступна на заказы от 4 тысяч рублей для новых пользователей сервиса. Для получения скидки необходимо получить промокод до 19 апреля, активировать его можно будет до конца второго весеннего месяца.