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· Артем Акчурин

У всех, кто пользуется картой «Мир», есть срок до апреля: потом будет неприятный сюрприз

У всех, кто пользуется картой «Мир», есть срок до апреля: потом будет неприятный сюрприз

РИА

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Владельцам банковских карт национальной платежной системы "Мир" необходимо обратить внимание на важные новости.

Держателям пластика необходимо успеть сделать кое-что до апреля. В противном случае, люди уже не смогут воспользоваться такой возможностью. Об этом сообщает "Primpress".

По словам эксперта Валерия Попова, новые сроки были установлены отечественной платежной системой и ее партнерами для владельцев карт "Мир". Специалисты предупредили, что в следующем месяце завершатся важные социальные программы, которые были доступны для граждан. Для того чтобы принять участие в них, необходимо успеть выполнить определенные условия до указанного времени.

Так, до конца апреля будут окончены масштабные программы, которые были организованы оператором карт "Мир" совместно с Континентальной хоккейной лигой. Владельцам карт обещали возвращать 10% суммы каждой второй покупки билетов на матчи лиги.

Однако для этого важно, чтобы банковская карта была зарегистрирована в программе лояльности. Билеты можно оплачивать как на сайте клубов, так и в различных онлайн-сервисах. Кэшбэк будет начисляться на использованную карту в течение нескольких дней. Важно успеть приобрести билеты до 29 апреля, иначе такой возможности уже не будет.

Кроме того, после 19 апреля будет закрыта социальная программа, по которой россиянам будет начисляться скидка при заказе на маркетплейсе Сбера "Мегамаркет". Скидка в размере 1500 рублей доступна для любого заказа от 4000 рублей при использовании сервиса впервые. Чтобы получить право на скидку, необходимо получить промокод до 19 апреля, однако активировать его можно будет до конца второго весеннего месяца.

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