У умных людей такая цифра всегда есть в дате рождения: проверьте свою

Годы, которые предопределены каждым человеком, играют важную роль в раскрытии его личности, образа жизни и потенциала. Характеристики, связанные с последней цифрой года рождения, могут быть заметны еще с раннего детства.

Если последняя цифра года вашего рождения - 0 или 1:

В вашем характере присутствует сила и непоколебимость, препятствия только укрепляют выносливость и решимость. Вы настойчиво стремитесь к целям, преодолевая трудности на пути. Вас отличает самостоятельность, устремленность к признанию со стороны окружающих, иногда проявляется импульсивность. Вы дружелюбны и ведетесь на роскошь и материальные ценности.

Если последняя цифра года вашего рождения - 2 или 3:

Ваша душевность и отзывчивость делают ваше общение теплым и умиротворенным. Вы обладаете внимательным наблюдением и хорошими наблюдательными способностями. Вас отличает отсутствие зависти, развитое воображение и способность к усвоению новой информации. У вас развиты коммуникативные навыки и дружелюбие.

Если последняя цифра года вашего рождения - 4 или 5:

Удача сопутствует вам, так как верите в свои силы. Вы умны, трудолюбивы, и работа играет значимую роль в вашей жизни. Обладаете аналитическими способностями, даром убеждения, любовью к путешествиям и наблюдению за жизнью в разных странах. Вы обладаете креативным мышлением и нестандартным подходом.

Если последняя цифра года вашего рождения - 6 или 7:

Вы обладаете лидерскими качествами, хотя иногда вы можете проявлять эгоцентризм. Решительность и динамичность помогают вам достичь поставленных целей. Вам нравится быть в центре внимания и вдохновлять других своими идеями.

Если последняя цифра года вашего рождения - 8 или 9:

Вы обдуманны, надежны и практичны. Прежде принятия решений вы взвешиваете все аргументы. Рациональное использование ресурсов, способности к управлению, дисциплинированность и ответственность отличают вас.