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· Артем Акчурин

У талантливых и умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте свою

У талантливых и умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте свою

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Наш характер, образ жизни и потенциал во многом определяются годами нашего рождения. Свойства, связанные с последней цифрой года, могут проявляться уже в раннем детстве.

Если последняя цифра года рождения - 0 или 1:

Вам присуща сила и упорство, вы преодолеваете препятствия и настойчиво двигаетесь к цели. В вас горит самостоятельность и стремление к достижениям, при этом иногда проявляется импульсивность. Вы общительны и цените материальное.

Если последняя цифра года рождения - 2 или 3:

Ваша доброта и внимание делают ваше общение спокойным и теплым. У вас развито наблюдательное внимание, вы отличаетесь креативностью и способностью к обучению. У вас хорошие коммуникативные навыки.

Если последняя цифра года рождения - 4 или 5:

Вам везет, вы уверены в себе и целеустремлены. Обладаете аналитическим мышлением, трудолюбием и любовью к путешествиям. У вас развито креативное мышление.

Если последняя цифра года рождения - 6 или 7:

У вас есть лидерские качества, иногда с примесью эгоизма. Решительность и динамичность помогают вам достигать поставленных целей. Вы любите быть в центре внимания.

Если последняя цифра года рождения - 8 или 9:

Вы обдуманны, надежны и практичны. Прежде чем принять решение, вы взвешиваете все за и против. У вас развито управленческое мышление и ответственность.

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