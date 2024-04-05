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· Артем Акчурин

У талантливых и одаренных интеллектом людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте свою

У талантливых и одаренных интеллектом людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте свою

vedomosti.ru

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Характер, образ жизни и потенциал каждого из нас во многом зависят от года нашего рождения. Свойства, связанные с последней цифрой года, могут начинать проявляться уже в детстве.

Если последняя цифра года рождения - 0 или 1:

Эти люди обладают силой и настойчивостью, преодолевают трудности и нацелены на результат. Они характеризуются самостоятельностью, стремлением к успеху, но временами могут быть импульсивными. Общительность и ценность материальных вещей важны для них.

Если последняя цифра года рождения - 2 или 3:

Такие люди отличаются добротой и внимательностью, что делает их общение спокойным и уютным. Они обладают хорошим наблюдательным вниманием, креативностью, и способностью к обучению. У них хорошие коммуникативные навыки.

Если последняя цифра года рождения - 4 или 5:

Эти люди уверены в себе, целеустремлены, обладают аналитическим мышлением, трудолюбием и любовью к путешествиям. Они обладают развитым креативным мышлением.

Если последняя цифра года рождения - 6 или 7:

Люди с такими цифрами обладают лидерскими качествами, иногда с ноткой эгоизма. Решительность и динамичность помогают им достигать целей, они предпочитают быть в центре внимания.

Если последняя цифра года рождения - 8 или 9:

Эти люди благоразумны, надежны и практичны. Перед принятием решений они взвешивают все стороны вопроса. У них развито управленческое мышление, они ответственны и обдумывают свои действия.

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