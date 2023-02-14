"У природы начинается истерика": россияне оказались обескуражены прогнозом синоптиков на весну-2023

Россиян напугал прогноз погоды на весну 2023

Мартовские заморозки, ледяные дожди и обильные снегопады пообещали российские синоптики на всей территории России в первой половине весны 2023 года.

Уходящую зиму метеорологи уже записали в аномальные, сейчас ожидают "погодной истерики" от весны. По мнению специалистов, явлений, которые ожидаются этой весной, не было за последнее десятилетие ни разу.

В марте в большинстве регионов ожидаются заморозки до - 20 градусов. Морозы будут стоять на всей обширной территории Центральной части РФ.

По расчётам экспертов Росгидромета, не раньше 20-го марта начнётся постепенное потепление.

Снегопадами завалит Сибирь, Урал, Дальний Восток.

Ужасная климатическая обстановка с январскими морозами прогнозируется в марте 2023 также в Республике Карелия, Калининградской и Мурманской областях, а также в Марий-Эл, Чувашии и Татарстане. Здесь температурный фон будет ниже традиционного минимум на 7-10 градусов, уверяют в Росгидромете.

Ледяные дожди придут на юг России. На Кубани, в Крыму ожидают шквальные ветра и сход лавин.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили жителей Татарстана о надвигающихся 20-градусных морозах.