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У одаренных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте себя

У одаренных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте себя

lifehacker.ru

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Годы, которые определены для каждого отдельного человека, играют ключевую роль в формировании его личности, образа жизни и потенциала. Характерные черты, связанные с последней цифрой года рождения, могут проявляться уже с ранних лет.

Если последняя цифра года вашего рождения - 0 или 1:

В вас присутствует сила и непоколебимость, препятствия только сплачивают вашу выносливость и решимость. Вы настойчиво движетесь к поставленным целям, преодолевая препятствия на пути. У вас сильно выражена самостоятельность, желание быть признанным окружающими, иногда проявляется импульсивность. Вы дружелюбны и привержены роскоши и материальным ценностям.

Если последняя цифра года вашего рождения - 2 или 3:

Ваше общение отличается душевностью и отзывчивостью, делая его теплым и спокойным. Вы обладаете хорошими наблюдательными способностями и умением внимательно слушать. Вас отличает отсутствие зависти, развитое воображение и способность к усвоению новой информации. У вас выражены коммуникативные навыки и дружелюбное отношение.

Если последняя цифра года вашего рождения - 4 или 5:

Удача сопутствует вам благодаря вашей уверенности в своих силах. Вы умны, трудолюбивы, и высоко цените работу в своей жизни. У вас есть аналитические способности, убедительность, интерес к путешествиям и жизни в разных странах. У вас развито креативное мышление и нестандартный подход к жизни.

Если последняя цифра года вашего рождения - 6 или 7:

У вас присутствуют лидерские качества, хотя иногда вы можете быть склонны к эгоцентризму. Решительность и динамичность помогают вам достигать поставленных целей. Вам нравится быть в центре внимания и вдохновлять окружающих своими идеями.

Если последняя цифра года вашего рождения - 8 или 9:

Вы обдуманы, надежны и практичны. Прежде чем принять решение, вы взвешиваете все доводы. Рациональное использование ресурсов, умение управлять, дисциплинированность и ответственность являются вашими отличительными чертами.

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