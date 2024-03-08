У нас вкуснее: в Финляндии потребовали отменить санкции и вернуть на прилавки российский майонез

Российский майонез «Махеевъ» возвращается на полки магазинов Rajamarket в Финляндии по требованию клиентов.

Магазины сети Rajamarket в Финляндии возобновляют продажи российского майонеза марки «Махеевъ», после того как покупатели выразили желание увидеть этот продукт в ассортименте. Этот шаг был вызван временным прекращением продаж российских товаров в рамках санкционной политики, когда их заменили украинскими аналогами.

Сеть магазинов Rajamarket, как сообщает её владелец Сергей Ананьев, теперь импортирует майонез через фирму-импортера из Латвии, учитывая закрытые границы с Россией. Ананьев также подчеркнул, что основная часть продуктов питания в его магазинах поступает из Украины, и латвийский поставщик также обеспечивает товары из других стран Балтии.

Этот шаг произошел в контексте продления Финляндией ограничений на пограничные перемещения с Россией до апреля. Президент Финляндии, Александр Стубб, отметил, что сохранит жёсткую позицию по отношению к России до разрешения конфликта на Украине и не видит перспектив для улучшения ситуации, сообщает ura.ru.