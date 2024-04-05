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«У нас отлаженная система»: генерал-полковник Картаполов прокомментировал планы по мобилизации 300 тысяч человек на СВО

«У нас отлаженная система»: генерал-полковник Картаполов прокомментировал планы по мобилизации 300 тысяч человек на СВО

nerulife.ru

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Генерал-полковник Андрей Картаполов высказался относительно начала новой волны мобилизации в России.

Согласно заявлению представителя российских властей, масштабный призыв граждан на военную службу в связи с продолжающейся СВО на Украине не нужен, так как в Российской Федерации «отлаженная система комплектования Вооруженных сил».

Добавим, что Андрей Картаполов дал отрицательный комментарий по поводу дополнительного призыва россиян на военную службу, тем самым опровергнув заявление президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что Российская Федерация планирует мобилизацию 300 000 человек к 1 июня.

По мнению Картаполова, «у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности!», так как глава Украины может употреблять запрещенные вещества, сообщает «Царьград».

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