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«У нас нет выхода, держитесь»: глава Центробанка РФ предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Последние заявления главы Центрального Банка России, Эльвиры Набиуллиной, стали поводом для обсуждений среди экономистов и финансовых аналитиков.

dzen.ru

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Последние заявления главы Центрального Банка России, Эльвиры Набиуллиной, стали поводом для обсуждений среди экономистов и финансовых аналитиков.

Повышение ключевой ставки до 16% годовых было объявлено как ответ на текущее состояние инфляции в стране. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это решение принято в условиях необходимости сдерживать рост цен и стимулировать стабильность финансовой системы.

В дополнение к текущему повышению ставки, глава Центробанка не исключила возможности ее дальнейшего роста, если цели по сдерживанию инфляции не будут достигнуты. Это может значительно повлиять на условия кредитования и вкладов в банках. С одной стороны, условия кредитов станут более строгими, а с другой – вложения могут стать более привлекательными для вкладчиков.

Эльвира Набиуллина также отметила, что рост цен связан с избытком спроса, вызванного значительными накоплениями населения. Она выразила готовность Центробанка к возможному дополнительному повышению ставок до конца года, в зависимости от выполнения базового сценария по достижению инфляционных целей на уровне 4% к 2024 году.

Эксперты считают, что текущие условия по вкладам приближены к максимумам, и ожидают, что в последней половине 2024 года ключевая ставка начнет снижаться. Это может спровоцировать банки к более активному привлечению краткосрочной ликвидности на высоких ставках, что также может отразиться на условиях кредитования.

В условиях возможного дальнейшего ужесточения кредитных условий рекомендуется потенциальным заемщикам рассмотреть возможность взять кредит сейчас, сохраняя одобренные условия до конца текущего года. Важно тщательно оценивать реальные потребности и возможности в погашении заемных средств, учитывая возможное изменение условий в будущем.

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